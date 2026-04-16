Sonic Racing: CrossWorlds: Neue Inhalte verfügbar

Sega hat frische Inhalte für sein "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht. Bewegte Bilder dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Demnach ist jetzt auch der "Angry Birds Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" verfügbar. Dieser ergänzt den ikonischen Red als neuen Fahrer und dessen Super Roaster als frischen fahrbaren Untersatz. Zudem sind in der Jukebox nun auch die Stücke “Go! Theme”, “Go! Theme (Final Lap)” und das “Angry Birds Theme” zu hören.

Bewegte Bilder vom "Angry Birds Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" gibt es auch schon. So wird uns Neuzugang Red mit einem knackigen Trailer und mit ausführlichen Gameplaysequenzen vorgestellt.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.