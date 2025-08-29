Sonic Racing: CrossWorlds: OST-Video

SEGA hat das vierte OST-Video zu "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht, das neue DJ-Mixes für verschiedene Strecken und CrossWorlds hervorhebt, darunter White Cave, Sand Road, Holoska, Hidden World und Kronos Island. Erstellt von Kanon Oguni mit Remixes von Laur, Riot, Zardonic, Aiobahn, Tomoya Ohtani und Camellia zeigt jeder Mix, wie jede der Strecken und CrossWorlds ihren ganz eigenen Charakter und Sound hat, der es den Spielern ermöglicht, beim Rennen vollständig einzutauchen.

Zusätzlich startet heute der Open Network Test und läuft bis Montag, den 1. September 2025. Spieler auf der ganzen Welt können dabei kostenlos als Sonic und seine Freunde auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch fahren. Der Open Network Test ist nicht für Nutzer von PlayStation 4 oder Xbox One verfügbar. Weitere Details zum Open Network Test findet ihr hier.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erscheint am 25. September 2025 digital und physisch und für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.