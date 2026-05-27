Sonic Racing: CrossWorlds: Puyo Puyo Content Drop bald verfügbar

Sega gibt bekannt, dass schon morgen der "Puyo Puyo Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" erhältlich ist. Dieser liefert weitere neue Inhalte für den Fun Racer.
Besagter "Puyo Puyo Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" ergänzt Arle als spielbaren Charakter. Zudem ist der Twinkle Bayoen als fahrbarer Untersatz verfügbar. Passend dazu startet übermorgen mit dem "Puyo Puyo Festival" ein In-Game-Event, der drei Tage später endet.
Bereits im April war der "Captain Majima Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.
"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.