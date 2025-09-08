Es sieht so aus, als könnten wir in "Sonic Racing: CrossWorlds" auch mit Nights aus dem Saturn-Klassiker "Nights into Dreams" unsere Runden drehen. Zumindest wurde jetzt ein klarer Hinweis dafür gesichtet.

Demnach ist Nights auf der Verpackung von "Sonic Racing: CrossWorlds" zu sehen. Dies ist zwar keine Bestätigung, aber zumindest ein sehr guter Indikator, dass der Charakter darin tatsächlich verfügbar sein oder zumindest als (eventuell auch kostenpflichtiger) DLC nachgeliefert wird. Sega hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Kürzlich wurde übrigens auch eine spielbare Demo von "Sonic Racing: CrossWorlds" in Aussicht gestellt. Sie wird irgendwann Mitte September, also vielleicht sogar schon in dieser Woche, verfügbar sein.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erscheint am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgt noch in diesem Jahr.