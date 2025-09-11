Sonic Racing: CrossWorlds: Demo hat einen Termin

Vergangene Woche hat Sega eine spielbare Demo von "Sonic Racing: CrossWorlds" in Aussicht gestellt (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gibt es einen konkreten Termin dafür.
So gibt Sega bekannt, dass die Demo von "Sonic Racing: CrossWorlds" ab 17. September um 6:01 Uhr für PS5, Xbox Series X, Switch und PC verfügbar sein wird. Inhaber von PS4 und Xbox One gehen dagegen leider leer aus. Unklar ist noch, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen können.
Seit der formalen Ankündigung von "Sonic Racing: CrossWorlds" gab es schon Material aus dem kommenden Fun Racer zu sehen. Zudem konnte wir etwa auch dem Soundtrack lauschen.
"Sonic Racing: CrossWorlds" erscheint am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch 2 wird gegen Jahresende versorgt.