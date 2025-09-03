Sonic Racing: CrossWorlds: Demo in Aussicht

Sega und Sonic Team haben eine Demo von "Sonic Racing: CrossWorlds" angekündigt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht mehr auf den spielbaren Appetithappen warten.

Demnach wird die spielbare Demo von "Sonic Racing: CrossWorlds" irgendwann Mitte September erscheinen, wobei ein genaues Datum sicher sehr bald folgen wird. Weitere Informationen dazu sind ebenfalls noch Mangelware. So ist etwa der Umfang noch unklar und wir wissen auch nicht, ob wir den erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Seit seiner offiziellen Ankündigung im Februar war "Sonic Racing: CrossWorlds" etwa beim Summe Game Fest im Juni oder der gamescom Opening Night Live im August vertreten. Dazwischen gab es aber immer mal wieder neue Informationen zu und frisches Material aus dem Fun Racer.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erscheint am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgt noch in diesem Jahr.