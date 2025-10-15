Sonic Racing: CrossWorlds: Soundtrack vorgestellt

Sega hat mittlerweile auch den offiziellen Soundtrack von "Sonic Racing: CrossWorlds" angekündigt. Er wird bereits im nächsten Monat käuflich zu erwerben sein.
Demnach wird der Soundtrack von "Sonic Racing: CrossWorlds" am 26. November auf CD veröffentlicht. Unklar ist noch, ob er gleichzeitig auch bei den allseits bekannten Anbietern gestreamt werden kann. Generell umfasst er über 200 (!) Songs und der Disc liegt ein Booklet mit dem Umfang von 56 Seiten bei.
Für "Sonic Racing: CrossWorlds" selbst wurde erst am 8. Oktober das "Minecraft Pack" veröffentlicht. Vom 10. bis 12. Oktober fand dann das Minecraft Festival statt.
"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch 2 wird gegen Jahresende versorgt.