Sonic Racing: CrossWorlds SpongeBob-Schwammkopf-Paket

SEGA hat offiziell das SpongeBob-Schwammkopf-Paket für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt im Patty Wagon hinter dem Steuer sitzen - als SpongeBob selbst oder als sein bester Freund Patrick - und in Bikini Bottom um den ersten Platz rasen.

Das SpongeBob-Schwammkopf-Paket enthält Folgendes:

SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere

Das Patty Wagon Fahrzeug

Eine Bikini-Bottom-Themenstrecke

Neue, von SpongeBob Schwammkopf inspirierte Musiktracks

Sechs verschiedene Emotes pro Charakter

Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das SpongeBob-Schwammkopf-Paket automatisch als Teil des Season Pass. Für alle, die am SpongeBob-Schwammkopf-Spass teilhaben möchten, ist der komplette Season Pass separat erhältlich und bietet Zugang zu noch mehr spannenden Charakteren, Fahrzeugen und Strecken. Spieler können das einzelne SpongeBob-Schwammkopf-Paket auch separat erwerben.