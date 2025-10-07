Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für das Minecraft Pack

Sega hat einen konkreten Releasetermin für das "Minecraft Pack" für "Sonic Racing: CrossWorlds" verkündet. Auf das Minecraft Festival können wir uns ebenfalls freuen.
So ist das "Minecraft Pack" für "Sonic Racing: CrossWorlds" schon ab morgen erhältlich. Ein Teaser-Trailer stimmt uns jetzt schonmal 52 Sekunden lang mit In-Game-Sequenzen darauf ein.
Ausserdem wurde das Minecraft Festival für "Sonic Racing: CrossWorlds" in Aussicht gestellt. Dieses beginnt am 10. Oktober um zwei Uhr (ja, mitten in der Nacht!) und endet am 12. Oktober um 1:59 Uhr. Der Kauf des "Minecraft Pack" ist für die Teilnahme daran übrigens nicht nötig.
"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch 2 wird gegen Jahresende versorgt.