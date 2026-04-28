Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für das nächste Update

Sega hat einen Termin für das nächste Update von "Sonic Racing: CrossWorlds" verkündet. Einen Trailer dazu hat man auch zu bieten.

So können wir uns schon morgen auf den "Captain Majima Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" freuen. Dieser ergänzt besagten Goro Majima (Captain Majima) als neuen Fahrer, die Goromaru als fahrbaren Untersatz und spezielle Emotes und Sounds.

Bewegte Bilder aus dem "Captain Majima Content Drop" für "Sonic Racing: CrossWorlds" gibt es schon jetzt zu sehen. Dabei werden wir fast fünfeinhalb Minuten lang mit Gameplay auf das Update eingestimmt.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.