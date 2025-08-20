Sonic Racing: CrossWorlds: Neuer Trailer

SEGA hat zusammen mit Bandai Namco während der Opening Night Live Pre-Show auf der gamescom einen neuen Trailer veröffentlicht, der PAC-MAN als jüngsten Neuzugang im wachsenden Saisonpass-Kader enthüllt. Ihr könnt entweder als PAC-MAN, oder als die berüchtigten Geisterrivalen auf einer Strecke antreten, die von den modernen und klassischen PAC-MAN-Spielen aus der Arcade-Ära des Videospielklassikers inspiriert ist.

Ausserdem wurde heute verkündet, dass von Freitag, den 29. August 2025 bis Montag, den 1. September 2025 ein offener Netzwerktest stattfinden wird. Spieler auf der ganzen Welt können kostenlos als Sonic und seine Freunde auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch Rennen fahren. Der offene Netzwerktest ist nicht für Benutzer von PlayStation 4 oder Xbox One verfügbar.

"Sonic Racing: CrossWorlds" wird am 25. September 2025 digital und physisch für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.