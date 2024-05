Sonic Rumble für iOS & Android angekündigt

Sega und Rovio stellen uns "Sonic Rumble" für iOS und Android vor. Einen ersten Trailer dazu gibt es gleichzeitig auch zu sehen.

Eine geschlossene Beta zu "Sonic Rumble" ist vom 24. bis 26. Mai angedacht. Anmeldungen dafür sind bereits auf der offiziellen Website möglich.

"Sonic Rumble" entführt uns in eine verdrehte Spielzeugwelt von Dr. Eggman. Darin übernehmen wir die Kontrolle über Spielzeugfiguren und treten in 32-Spieler-Battle-Royale-Herausforderungen gegeneinander an, um die meisten Ringe zu sammeln und unsere Schnelligkeit zu beweisen.

"Sonic Rumble" erscheint im Laufe des Winters.