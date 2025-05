Sonic Rumble erneut verschoben

Sega hat "Sonic Rumble" von Entwickler Rovio Entertainment quasi in letzter Minute erneut verschoben. Eigentlich sollte der Titel am 8. Mai veröffentlicht werden.

Einen neuen Releasetermin für "Sonic Rumble" nennt man gleichzeitig leider nicht. Als Grund für die Verschiebung gibt man eine grundlegende konzeptionelle Überarbeitung an und entschuldigt sich bei der Community.

"Sonic Rumble" entführt uns in eine verdrehte Spielzeugwelt von Dr. Eggman. Darin übernehmen wir die Kontrolle über Spielzeugfiguren und treten in 32-Spieler-Battle-Royale-Herausforderungen gegeneinander an, um die meisten Ringe zu sammeln und unsere Schnelligkeit zu beweisen.

"Sonic Rumble" war im Mai 2024 angekündigt worden und ist für iOS, Android und den PC in Entwicklung.