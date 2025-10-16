Sonic Rumble hat ein neues Releasefenster

Nach mehreren Verschiebungen, zuletzt im Mai, hat Sega endlich ein neues Releasefenster für "Sonic Rumble" verkündet. Demnach könnte der Titel schon bald erhältlich sein.

Besagtes Releasefenster für "Sonic Rumble" ist nämlich der November, also der kommende Monat. Die Vorab-Registrierung ist bereits jetzt möglich.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Gameplay-Trailer begleitet. Dieser stimmt uns genau 55 Sekunden lang mit flotten Spielsequenzen auf "Sonic Rumble" ein.

"Sonic Rumble" war bereits im Mai 2024 vorgestellt worden. Damals wurde ein erster Trailer gezeigt, der Lust auf mehr machte.

"Sonic Rumble" ist für iOS und Android in Entwicklung.