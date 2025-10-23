Sonic Rumble hat einen Releasetermin

Sega hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Sonic Rumble" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr lange gedulden.

So ist "Sonic Rumble" schon ab 5. November für iOS und Android erhältlich. Bereits in der vergangenen Woche war ja verkündet worden, dass es irgendwann im November soweit sein wird. In diesem Kontext gab es auch einen neuen Trailer zu dem Mobile-Titel zu sehen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die freudige Nachricht wird von einem kurzen Release Date Trailer begleitet. Dieser stimmt uns 15 Sekunden lang auf "Sonic Rumble" ein.

"Sonic Rumble" war im Mai 2024 vorgestellt worden.