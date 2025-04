Sonic Rumble terminiert

Nachdem "Sonic Rumble" im Februar noch verschoben worden war, hat Sega jetzt einen konkreten Erscheinungstermin verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis Mai gedulden.

So ist "Sonic Rumble" ab 8. Mai für iOS, Android und den PC erhältlich. Ein kurzer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

"Sonic Rumble" entführt uns in eine verdrehte Spielzeugwelt von Dr. Eggman. Darin übernehmen wir die Kontrolle über Spielzeugfiguren und treten in 32-Spieler-Battle-Royale-Herausforderungen gegeneinander an, um die meisten Ringe zu sammeln und unsere Schnelligkeit zu beweisen.

"Sonic Rumble" war im Mai 2024 angekündigt worden.