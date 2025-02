Sonic Rumble verschoben

Eigentlich sollte "Sonic Rumble" noch in diesem Winter erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie Sega jetzt bekanntgeben musste.

Neues Releasefenster für "Sonic Rumble" ist demnach das Frühjahr. Die zusätzliche Zeit will man hauptsächlich nutzen, um an der Balance der einzelnen Modi zu schrauben.

"Sonic Rumble" entführt uns in eine verdrehte Spielzeugwelt von Dr. Eggman. Darin übernehmen wir die Kontrolle über Spielzeugfiguren und treten in 32-Spieler-Battle-Royale-Herausforderungen gegeneinander an, um die meisten Ringe zu sammeln und unsere Schnelligkeit zu beweisen.

"Sonic Rumble" ist für iOS, Android und den PC in der Mache.