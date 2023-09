Sega hat frisches Gameplay aus "Sonic Superstars" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Gameplay aus "Sonic Superstars" bietet Impressionen aus dessen Battle Mode. Erst gestern war uns mit einem animierten Kurzfilm die Story nähergebracht worden.

In "Sonic Superstars" flitzen die Spieler mit Sonic und seinen Freundinnen und Freunden über die Northstar Islands. Mit vier spielbaren Charakteren rasen sie durch zwölf neue Zonen und vereiteln die Rückkehr eines alten Widersachers. Sieben neue Emerald-Kräfte ermöglichen es ihnen, sich auf völlig neue Arten zu bewegen und anzugreifen – etwa, indem sie Wasserfälle erklimmen, sich vervielfachen und vieles mehr. Erstmals in der Reihe können zudem vier Freundinnen und Freunde das gesamte Spiel im lokalen Modus gemeinsam erleben. So können sie ihre Kräfte gegen Dr. Eggman und Fang vereinen.

"Sonic Superstars" erscheint am 17. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.