Sonic Superstars: Soundtrack digital verfügbar

Sega hat den Soundtrack von "Sonic Superstars" in digitaler Form veröffentlicht. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Demnach ist der Soundtrack von "Sonic Superstars" aktuell bei Spotify und Apple Music verfügbar. Ob noch weitere Streamingplattformen folgen werden, ist momentan unklar. Er umfasst 60 Stücke und hat eine Spielzeit von rund zwei Stunden und 15 Minuten. Dabei sollte musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei sein.

In "Sonic Superstars" flitzen die Spieler mit Sonic und seinen Freundinnen und Freunden über die Northstar Islands. Mit vier spielbaren Charakteren rasen sie durch zwölf neue Zonen und vereiteln die Rückkehr eines alten Widersachers. Sieben neue Emerald-Kräfte ermöglichen es ihnen, sich auf völlig neue Arten zu bewegen und anzugreifen – etwa, indem sie Wasserfälle erklimmen, sich vervielfachen und vieles mehr. Erstmals in der Reihe können zudem vier Freundinnen und Freunde das gesamte Spiel im lokalen Modus gemeinsam erleben. So können sie ihre Kräfte gegen Dr. Eggman und Fang vereinen.

"Sonic Superstars" erschien am 17. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.