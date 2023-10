Sonic Superstars: Statement zur Bildrate der Switch-Version

Noch in diesem Monat können wir uns endlich in die knallbunte Welt von "Sonic Superstars" stürzen. Heute gibt es frische Informationen zur Bildrate von dessen Switch-Fassung.

So hat Naoto Ohshima, Schöpfer von Sonic und Executive Vice President von Mitentwickler Arzest, bestätigt, dass "Sonic Superstars" auch auf Switch mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Unklar war in diesem Kontext jedoch, ob dies für alle Spielmodi gilt. Ausserdem sagte er nicht, ob Nintendos Hybridkonsole dies nur im stationären oder auch im Handheld-Modus schafft.

In "Sonic Superstars" flitzen die Spieler mit Sonic und seinen Freundinnen und Freunden über die Northstar Islands. Mit vier spielbaren Charakteren rasen sie durch zwölf neue Zonen und vereiteln die Rückkehr eines alten Widersachers. Sieben neue Emerald-Kräfte ermöglichen es ihnen, sich auf völlig neue Arten zu bewegen und anzugreifen – etwa, indem sie Wasserfälle erklimmen, sich vervielfachen und vieles mehr. Erstmals in der Reihe können zudem vier Freundinnen und Freunde das gesamte Spiel im lokalen Modus gemeinsam erleben. So können sie ihre Kräfte gegen Dr. Eggman und Fang vereinen.

"Sonic Superstars" erscheint am 17. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.