Technik-Analyse zu Sonic Superstars

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "Sonic Superstars" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen offen lassen dürfte.

Hier wird die Technik von "Sonic Superstars" über eine halbe Stunde lang genauestens analysiert. Dabei kann der Hüpfer einerseits die Magie des 16-Bit-Sonic entfachen, ist andererseits aber auch nicht perfekt. So können etwa nicht alle Gameplayideen der Entwickler hundertprozentig zünden.

In "Sonic Superstars" flitzen die Spieler mit Sonic und seinen Freundinnen und Freunden über die Northstar Islands. Mit vier spielbaren Charakteren rasen sie durch zwölf neue Zonen und vereiteln die Rückkehr eines alten Widersachers. Sieben neue Emerald-Kräfte ermöglichen es ihnen, sich auf völlig neue Arten zu bewegen und anzugreifen – etwa, indem sie Wasserfälle erklimmen, sich vervielfachen und vieles mehr. Erstmals in der Reihe können zudem vier Freundinnen und Freunde das gesamte Spiel im lokalen Modus gemeinsam erleben. So können sie ihre Kräfte gegen Dr. Eggman und Fang vereinen.

"Sonic Superstars" erschien am 17. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.