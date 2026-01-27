Book Burner Games hat heute "Sonic Terror" angekündigt, ein rundenbasiertes taktisches RPG, in dem Musik brutale Magie und die einzige Waffe gegen einen ausserirdischen Parasiten ist, der Stille zum Gesetz erhoben hat.

In einem alternativen Jahr 1984 übernehmt ihr die Kontrolle über eine gesetzlose Rockband auf Tour durch eine totalitäre Republik, die von körperfressenden Aliens heimgesucht wird. Das Einzige, wovor sie Angst haben, ist Musik – und ihr seid die Letzten, die sie spielen.

Ihr verkörpert "Sonic Terror", eine junge Rockband, die sich weigert, den Mund zu halten.

Jede Show ist ein taktischer, rundenbasierter Kampf. Jeder Riff, jede Basslinie und jeder Trommelschlag ist ein Zauber, und jeder Sieg bringt eure Musik näher zur Rettung. Der Soundtrack entwickelt sich mit eurem Erfolg und verblasst, wenn ihr schwächelt - die Musik schlägt buchstäblich zurück.

"Sonic Terror" befindet sich für PC in Entwicklung, wobei Veröffentlichungen für Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt geplant sind.