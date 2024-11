SEGA verrät Datum für Sonic 3 Filmtrailer

"Sonic the Hedgehog 3" wird gegen Ende dieses Jahres in den deutschschweizerischen Kinos zu sehen sein. Scheinbar können wir uns auf einen Trailer am Montag, dem 25.11.2024 zu dem Film freuen. Wie wir auf diese Information kommen ist äusserst abenteuerlich.

So wurden, wie wir von IGN erfahren, Pressepakete an verschiedene Medien versendet. Darin enthalten ist auch eine Kassette, bei der es sich nicht einfach um ein Replikat handelt, sondern die auf Genesis/Mega Drive-Konsolen abgespielt werden kann. Neben Filmplakaten im 16-Bit-Stil und mehr, ist darauf auch ein simples Mini-Game zu finden, bei dem man weder verlieren noch gewinnen kann. Nach Eingabe eines für "Sonic" berühmten Cheat-Codes erscheint das bereits erwähnte Datum für den Filmtrailer.