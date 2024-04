SEGA präsentiert Fearless: Year of Shadow

Fearless: Year of Shadow ist eine Hommage an die grossartigen Fans von Sonic und Shadow. Im letzten Jahr hat SEGA "Fast. Friends. Forever" ins Leben gerufen, um das besondere Verhältnis von Sonic und seinen Freunden Tails, Knuckles und Amy Rose zu ihren Fans ins Rampenlicht zu stellen.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Shadow, der im kommenden Videospiel "Sonic X Shadow Generations" sowie im mit Spannung erwarteten Kinofilm "Sonic the Hedgehog 3" mit von der Partie sein wird.

Die Kampagne zelebriert, was es bedeutet, furchtlos zu sein und seinen inneren Schatten zu akzeptieren, indem man sich mutig allen Herausforderungen stellt.

Motorrad-Tour – Erlebe das speziell angefertigte Shadow-Motorrad auf dem MotoGP und anderswo! Die Termine und weitere Orte werden bald bekanntgegeben. Halte dich auf der Fearless-Webseite auf dem Laufenden! MotoGP – Sieh dir dieses Wochenende im texanischen Austin oder im August in Grossbritannien an unserem Stand auf der MotoGP Fan Zone Shadows Motorrad an. Erlebe furchtlose Motorrad-Action bei diesem weltweit renommierten Event! Tickets gibt es hier!

Sonic X Shadow Generations Shadow the Hedgehog ist zusammen mit dem Klassischen und Modernen Sonic zurück in "Sonic X Shadow Generations", einer brandneuen Sammlung mit zwei einzigartigen Spielerlebnissen! Spiele als Shadow the Hedgehog in einer brandneuen Story-Kampagne und erlebe kultige 2D- und 3D-Stages als Klassicher und Moderner Sonic in einer neu überarbeiteten Version von "Sonic Generations".

Mobilspiel-Events Spiele die Fearless-Mobilspiel-Events in Sonic Forces und Sonic Dash, um mächtige Shadow-Varianten wie Super Shadow, Vampir Shadow, Sir Lancelot und Drachenjäger Lancelot freizuschalten!

LEGO Fans von "Shadow the Hedgehog" können mit dem LEGO Sonic the Hedgehog-Spielzeugset endlose Geschichten erfinden und einen lustigen Fluchtplan für "Shadow the Hedgehog" erstellen!