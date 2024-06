Sonic X Shadow Generations vorab geleaked

Endlich ist es Wochenende und es handelt sich nur noch um Stunden, dass wir im Rahmen des Summer Game Fest mit Trailern und Nachrichten zu unseren heiss erwarteten zukünftigen Lieblingsspielen überflutet werden. Zu "Sonic X Shadow Generations" sind bereits Informationen durchgedrungen, die eigentlich noch geheim bleiben sollten. So soll das offiziell für Herbst angekündigte Spiel dem bekannten Leaker 'billbil-kun' von Dealabs zufolge im Oktober erscheinen, konkret am 25. Oktober. Sowohl PlayStation 5, als auch Xbox One/Series X und Nintendo Switch Versionen sollen jeweils für einen Preis von 49 US-Dollar feilgeboten werden.

Dies ist aber noch nicht alles. Denn an anderer Stelle werden wir von 'MysteryLupin' auf Twitter bereits vorab mit den Boxen des Spiels in den jeweiligen Versionen sowie Screenshots versorgt. Hier ein Einblick darauf, was möglicherweise auf dem anstehenden Summer Game Fest offiziell werden wird: