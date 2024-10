Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings - Letzte Episode

Heute veröffentlicht Sonic Team die dritte und letzte Episode des Prolog-Animationsfilms "Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings". "Shadow the Hedgehog" muss sich seiner tragischen Vergangenheit stellen, um den Ursprung seiner bedrückenden Albträume über Konflikt und Verlust zu ergründen.

In Episode 3 wagt sich Shadow mit Rouge und Omega an seiner Seite auf der Suche nach Antworten ins Herz einer GUN-Militäreinrichtung. Die Organisation, die ihm in der Vergangenheit so viel Schaden zufügte, steht nun als einziges Hindernis zwischen ihm und seinem Ziel – der Space Colony ARK! Hier geht’s zum epischen Finale:

"Sonic X Shadow Generations" erscheint am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switc sowie PC.