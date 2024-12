Sonic X Shadow Generation: Sonic the Hedgehog 3 - Filmpaket

Von SEGA weht heute eine Ankündigung ins Haus: Ab sofort erscheint das "Sonic the Hedgehog 3"-Filmpaket zu "Sonic X Shadow Generations" für alle Besitzer der Digital Deluxe Edition.

Als er sich in einer unbekannten Dimension wiederfindet, muss Shadow durch die Strassen eines modernen Shibuya eilen, um die Streitkräfte von GUN zu besiegen. Spieler, die bereits die Digital Deluxe Edition besitzen oder das Digital Deluxe Upgrade erwerben, können den neuen Look als Shadow annehmen und ein einzigartiges Level spielen – inspiriert vom neuen Film "Sonic The Hedgehog 3" mit der Stimme von Keanu Reeves! Das neue Level ist vom Weissen Raum in "Shadow Generations" aus zugänglich. Hier findest du Assets inklusive eines Einblicks in die aufregenden neuen Inhalte, die noch heute erscheinen.

"Sonic X Shadow Generations" ist jetzt sowohl digital als auch physisch auf Konsolen und PC erhältlich.