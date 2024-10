Sonos stellt die Arc Ultra vor

Sonos gab heute den Launch der Sonos Arc Ultra bekannt, einer neuen Premium-Soundbar, die auch die revolutionäre Transducer- Technologie des Unternehmens namens Sound Motion präsentiert. Ein bedeutender Durchbruch in der Audiotechnik - Sound Motion reduziert die Grösse des Transducers drastisch und verbessert gleichzeitig den Bass. Dies eröffnet ein neues Kapitel in der Klanginnovation, in dem grösserer und besserer Sound aus kleineren Produkten geliefert werden kann. Die Arc Ultra bietet bis zu doppelt so viel Bass wie ihr Vorgänger und liefert ein beispielloses 9.1.4-raumschlüssiges Audioerlebnis in einem eleganten und anspruchsvollen Design.

Sonos stellt ausserdem den Sonos Sub 4 vor, die nächste Generation des kultigen Subwoofers mit einem überarbeiteten Design und einem Innenleben, das Lieblingsfilme, Hit-Sendungen und vieles mehr mit dröhnenden Bässen unterlegt.

"Seit Jahrzehnten revolutioniert Sonos das Heimkino- und Musikerlebnis mit Produkten, die genauso gut aussehen, wie sie klingen. Angetrieben von unserem Innovationsdrang haben wir Sound Motion entwickelt, um die Grenzen dessen, was ein einzelner Speaker leisten kann, zu sprengen. Diese branchenweit erste Transducer-Technologie bringen wir nun ins Heimkino, wo die Nachfrage nach aussergewöhnlichem Sound ebenso gross ist, wie nach Design, das in moderne Wohnräume passt. Arc Ultra ist eine Neuinterpretation unserer meistverkauften Soundbar und nutzt diese unglaubliche Innovation, um ein noch nie dagewesenes Klangerlebnis in einem schlankeren Design zu bieten."

Patrick Spence, CEO von Sonos

Sonos setzt auch die rasche Verbesserung seiner neuen App fort.

Mit einem Software-Update, das zeitgleich mit der Einführung von Arc Ultra und dem Sub 4 auf den Markt kommt, soll die Leistung der neuen App die Leistung der vorherigen App in wichtigen Bereichen übertreffen, einschliesslich derer, die für neue Käufer von entscheidender Bedeutung sind - Systemidentifikation, Einrichtung neuer Geräte und die Möglichkeit, Sonos-Geräte zu gruppieren. Für bestehende Sonos-Kunden werden mit dem Update 90 Prozent der fehlenden Funktionen wieder eingeführt. Weitere Ergänzungen sind in Vorbereitung, da Sonos seinen kontinuierlichen Update-Rhythmus beibehält.

"Nach unermüdlicher Arbeit an der Lösung der kritischsten App-Probleme und der Implementierung der am häufigsten nachgefragten Legacy-Funktionen, haben wir ein Qualitätsniveau erreicht, das uns das Vertrauen gibt, unsere aussergewöhnlichen neuen Produkte auf den Markt zu bringen. Wie wir in unseren Zusagen dargelegt haben, werden wir die Software weiterhin regelmässig verbessern und sind entschlossen, das Sonos-Erlebnis so gut wie nie zuvor zu gestalten."

Patrick Spence

Arc Ultra: Bahnbrechender Sound für das Heimkino

Ausgestattet mit einer der neuesten Technologie am Markt und entwickelt durch enge Branchen-Partnerschaften, bietet die Arc Ultra verstärkten Bass, ein mitreissendes räumliches Klangerlebnis mit Dolby Atmos sowie eine fortschrittliche Sprachverbesserung für noch mehr Kontrolle.