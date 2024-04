Sonos: Komplett neu designte App

Sonos hat heute die bislang umfassendste Aktualisierung der App angekündigt, die euch ein aussergewöhnliches Streaming - Erlebnis bietet soll. Ihr hat durch die neue App die Möglichkeit, eure liebsten Playlists, Radiosender, Alben und anderen Inhalte von über 100 Diensten auf einem individuell anpassbaren Startbildschirm zu organisieren.

Der neue Startbildschirm bietet einen schnelleren Zugriff auf die gesamte Steuerung des Sonos Systems. Ihr müsst nun lediglich nach oben wischen und nicht länger zwischen Reitern wechseln. Die neu designte App wird von allen S2 Produkten unterstützt und ab dem 7. Mai 2024 weltweit per Software -Update für die mobile S2 App sowie als brandneue Web App verfügbar sein.

"Wir haben vor über 20 Jahren weltweit Multiroom Sound eingeführt und sind sehr stolz darauf, dass heute über 15 Millionen Kunden mit uns in ihrem Zuhause grossartigen Sound geniessen. Wir streben seit jeher nach grossartigen Innovationen. Dabei spielt da s Feedback unserer Kunden schon immer eine bedeutende Rolle. Wir hatten das Gefühl, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, das Erlebnis, das unsere App bietet, zu revolutionieren. Nach sorgfältiger Entwicklung und umfangreichen Tests sind wir davon überzeugt, dass die neu designte App noch einfacher, schneller und besser ist. Die App setzt die Messlatte an die Sound Experience zuhause noch höher und zeigt, dass wir unser Angebot problemlos auf neue Kategorien und Arten des Erlebens erweitern können."

Patrick Spence, CEO, Sonos

"Durch die Vielzahl an Angeboten, das Kuratieren durch Algorithmen und den Wunsch, Playlists nicht an unterschiedlichen Standorten neu erstellen zu müssen, ist Streaming heutzutage auf unterschiedliche Plattformen verteilt. Als einzige Marke in der Branche, die eine offene Plattform mit umfangreichen Optionen bietet, macht es Sonos Nutzern so einfach wie nie, ihr Sound-System zu steuern und ihre Lieblingsinhalte zu kuratieren. Unsere neu designte App liefert das branchenweit beste Streaming -Erlebnis und bietet auf dem Startbildschirm Zugriff auf zahlreiche Inhalte und eine intuitive Steuerung."