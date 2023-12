Sons of the Forest terminiert

Bereits im Februar hatte "Sons of the Forest" für Aufsehen gesorgt, als es in den Early Access startete und innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als zwei Millionen Exemplare abgesetzt wurden. Jetzt gibt es einen konkreten Termin für die Vollversion.

Demnach wird "Sons of the Forest" am 22. Februar 2024 für den PC erscheinen und etwa eine erweiterte Story und viele Verbesserungen bieten. Bisher ist unklar, ob die ehemals angekündigten Konsolenfassungen auch noch veröffentlicht werden.

In "Sons of the Forest" werden wir ausgesandt, um einen vermissten Milliardär auf einer abgelegenen Insel aufzuspüren und plötzlich finden wir uns in einer von Kannibalen verseuchten Hölle wieder. Wir nutzen unsere handwerklichen Fähigkeiten und kämpfen ums Überleben - allein oder mit Freunden - in diesem Open-World-Survival-Horror-Simulationsspiel.

"Sons of the Forest" war im Dezember 2019 angekündigt worden.