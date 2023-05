YouTuber nach Flugzeugabsturz inhaftiert

Dass YouTuber für Klicks so ziemlich alles tun, ist keine Neuigkeit. Der Extremsportler Trevor Jacob ging dabei jedoch viel zu weit, was ihm nun sogar den Entzug seiner Freiheit kosten könnte. Eine Ermittlung hat nämlich ergeben, dass der YouTuber für das Video "I Crashed My Airplane" sein Flugzeug vorsätzlich abstürzen liess.

Jacob liess es so aussehen, als würde sein Flugzeug über einer Bergkette auf dem Flug von Lompoc City Airport in Richtung Mammoth Lakes eine Fehlfunktion aufweisen, die ihn fast das Leben kostete. So bemühte er sich nicht unmittelbar darum, den vermeintlichen Unfall zu melden, sondern filmte kamerawirksam die gesamte Szenerie. Nicht nur riskierte er das Leben Unbeteiligter, auch log er den Angaben der verantwortlichen Ermittler zufolge die Behörden über den Ort des Absturzes an. Wie das kalifornische United States Attorney's Office mitteilt, hat Jacob gestanden und sein Erscheinen vor Gericht wird in den kommenden Wochen erwartet.