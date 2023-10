Sony bestätigt Hackerangriff

Sony Interactive Entertainment hat inzwischen bestätigt, dass bei einem Hackerangriff Ende Mai sensible Daten entwendet wurden. Konsequenzen daraus wurden ebenfalls schon gezogen.

Die Daten konnten demnach durch ein Schlupfloch in der MOVEit-Plattform abgegriffen werden. Diese erlaubt normalerweise den Austausch von Dateien. Offenbar geschah dies am 31. Mai und Sony schaltete besagte Plattform sofort ab, nachdem man am 2. Juni Wind davon bekam. Nach offiziellen Zahlen waren 6791 frühere oder aktuelle Mitarbeiter davon betroffen.

Sony hat bereits entsprechende Unterstützung zugesichert. So werden etwa auffällige Zahlungen mit Kreditkarten begutachtet. Auch die Wiederherstellung der Identität wird unterstützt.

Erst Ende September war ein vermeintlicher Hackerangriff auf Sony publik geworden. Laut letzten Meldungen laufen diesbezüglich noch die internen Untersuchungen bei Sony.