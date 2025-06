Entlassungen bei Sony Bend bestätigt

Das zu Sony gehörende Bend Studio hat mittlerweile Entlassungen offiziell bestätigt. Über deren Umfang wurden dagegen keine Angaben gemacht.

Berichte über einen 30prozentigen Stellenabbau bei Sony Bend hatten zuvor die Runde gemacht. Dieser findet im Zuge eines internen Umbruchs statt, bei dem das Team nach eigenen Angaben an einem neuen Titel arbeitet. Schon im Januar hatte das Studio externe Auftragnehmer entlassen, nachdem ein Live-Service-Titel gecancelt worden war.

In einem begleitenden Statement betont Bend Studio, dass man ausserordentlich talentierten Kollegen verabschiede und würdigt deren Beitrag zur Unternehmensgeschichte. Man befinde sich momentan in einer fordernden Phase, blicke aber mit Kreativität und Innovationskraft in die Zukunft.

Das Bend Studio ist vor allem für die "Syphon Filter"-Reihe und "Days Gone" bekannt.