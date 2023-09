Hackerangriff: Statement von Sony

Im Laufe des gestrigen Tages sorgte ein vermeintlicher Hackerangriff auf Sony für Unruhe. Jetzt gibt es ein Statement des PlayStation-Herstellers dazu.

So hat Sony eine Untersuchung eingeleitet, nachdem die Hackergruppe Ransomed.vc behauptet hatte in sämtliche Sony-Systeme eingedrungen zu sein und angab Daten erbeutet zu haben. Konkret sagt Sony in einem offiziellen Statement, dass man die Situation derzeit untersuche, aber keinen weiteren Kommentar dazu abgebe. Besagte Hackergruppe bietet die erbeuteten Daten noch bis morgen zum Verkauf an und ohne Käufer werden sie dann wohl im internet landen.

Nach dem Hackerangriff im Frühjahr 2011 war Sony auch dafür kritisiert worden, dass man diesen erst sehr spät eingestanden hatte.