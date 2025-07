Sony PlayStation nicht auf der gamescom

Bis zuletzt hatten Fans auf einen Auftritt von Sony bei der diesjährigen gsmescom gehofft. Doch jetzt hat der PlayStation-Hersteller diesbezüglich Nägel mit köpfen gemacht und einen eigenen Messeauftritt abgesagt.

So wird Sony auch in diesem Jahr leider nicht auf der gamesom in Köln mit einem separaten Stand vertreten sein. Der letzte dortige Auftritt des Unternehmens fand im Jahr 2019 statt. PS5-Software wird es aber natürlich bei anderen Publishern, wie etwa Electronic Arts, Ubisoft, Capcom oder Bandai Namco Entertainment zu sehen geben

Das offizielle Statement zu dem Thema sieht so aus: