Sony patentiert PS5-Controller mit Earbud-Halterung

Sony hat ein Patent für einen PS5-Controller angemeldet, der über Steckplätze für drahtlose In-Ear-Kopfhörer verfügt. Diese könnten direkt im Controller aufbewahrt und aufgeladen werden.

Das Patent beschreibt, dass sich die Earbuds automatisch mit der Konsole koppeln würden. Ausserdem zeigt es verschiedene Designs: Entweder befinden sich die Earbuds hinter dem Touchpad oder je ein Earbud in den Griffen der Controller. Laut Patentbeschreibung soll dieses Konzept auch die Verwaltung von zwei getrennten Kopplungsprozessen und Batterien vereinfachen.

So praktisch diese Idee wäre, ob es zur Umsetzung kommt, ist fraglich. Sony reichte das Patent schon am 7. April 2022 ein, auch, wenn es erst vor Kurzem öffentlich wurde. Zudem entwickeln Tech-Unternehmen wie Sony laufend neue Ideen und patentieren sie. Viele davon verstauben für immer in den Schubläden der Ingenieure.

Bisher gibt es jedenfalls keine Anzeichen für die Einführung neuer Dual Sense-Controller. Sonys aktuelles Hardware-Line-up würde mit den kürzlich vorgestellten PlayStation Pulse Explore Wireless Earbuds allerdings bald entsprechende In-Ear-Ohrstöpsel umfassen.