PlayStation-Boss Jim Ryan geht in den Ruhestand

Sony kündigt an, dass PlayStation-Boss Jim Ryan im März nach fast 30 Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Ein Nachfolger für den Präsidenten und CEO von Sony Interactive Entertainment ist auch schon gefunden.

Demnach wird Hiroki Totoki, der als Präsident, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer bei der Sony Group Corporation fungiert, bereits ab Oktober die Rolle des Chairman übernehmen. Dies ermöglicht einen reibungslosen Übergang. Ein Statement von Jim Ryan dazu liest sich folgendermassen:

"Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, das mit grossartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeitet. Aber ich fand es zunehmend schwierig, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika miteinander zu vereinbaren. Ich verlasse das Unternehmen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein, und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte [Sony-CEO Kenichiro Yoshida] dafür danken, dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und eine unglaublich einfühlsame und unterstützende Führungspersönlichkeit ist."