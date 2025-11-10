PlayStation State of Play für morgen angekündigt

Nach dem recht stillen Oktober hat Sony wieder Mitteilungsbedürfnis. So können wir uns für morgen, den 11. November 2025 um 23 Uhr, auf eine weitere PlayStation State of Play freuen. Der Fokus der Show wird auf Japan und Asien liegen. Die gute Botschaft erreicht uns über soziale Medien und einen Blogeintrag.

Die rund 40-minütige State of Play wird auf Japanisch stattfinden, kann aber mit englischen Untertiteln nachverfolgt werden. Neben beliebten grossen Spielereihen werden auch kleine Indie-Titel ihren Platz bekommen. Als Host wird uns die Synchronsprecherin Yuki Kaji empfangen, die unter anderem "Pokémon"-Charakteren ihre Stimme lieh. An dieser Stelle könnt ihr euch Morgen die Show ansehen: