Weitere Entlassungen bei Sony

Die Meldungen über Entlassungen und Kürzungen in der Videospielbranche nehmen momentan kein Ende. Nachdem wir diesbezüglich erst am Freitag über die Zen Studios berichten mussten, geht es heute erneut um Sony.

So hat VGC durch einige entsprechende LinkedIn-Profile bemerkt, dass es in Sonys Visual Arts Service Group zu Entlassungen gekommen ist. In ersten Statements dort schreiben die Betroffenen auch, dass sie die Entlassungen kommen sahen, danken Sony und sind jetzt offen für neue Projekte und Anstellungen. Der genaue Umfang der Entlassungen ist dagegen aktuell noch unklar, aber einige bekannte Namen sind davon betroffen.

In Sonys Visual Arts Service Group entstand unter anderem "The Last of Us Part I". Sie wurde bereits 2007 gegründet.