Sorry We're Closed auch für Konsole

Akupara Games und à la mode games kündigen "Sorry We're Closed" auch für die Konsolenwelt an. Bis zum Release müssen wir uns nicht mehr lange gedulden.

So ist "Sorry We're Closed" ab 6. März auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein bunter Trailer stellt uns die Umsetzungen jetzt schonmal eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor.

Bei "Sorry We're Closed" handelt es sich um einen nostalgischen Survival-Horror-Titel für Einzelspieler. Wir geniessen darin atmosphärische Umgebungen mit festen Kamerawinkeln und packende Kämpfe im Arcade-Stil aus der Ego-Perspektive. Wir begeben uns in die bedrohliche Welt der Dämonen, sammeln Gegenstände und teilen uns unsere Ressourcen ein, um zu überleben.

"Sorry We're Closed" ist bereits seit dem 14. November 2024 für den PC erhältlich.