Soulframe: Gameplaydemo von der TennoCon 2026

Digital Extremes hat im Rahmen der TennoCon 2026 eine ausführliche Gameplaydemo zu "Soulframe" gezeigt. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über 32 Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Soulframe" geboten. Dabei lernen wir unter anderem die Spielwelt kennen, werden in die Story eingeführt und bekommen das Gameplay-Grundgerüst erklärt. Dem phasenweise sehr atmosphärischen Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

Erst gestern war auf der TennoCon 2026 ein Trailer zu "Soulframe" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Soulframe" soll bald für den PC erscheinen, der Preludes Early Access ist schon jetzt verfügbar.