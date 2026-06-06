Soulframe mit neuem Trailer

Digital Extremes hat einen neuen Trailer für sein kommendes Fantasy-Abenteuer "Soulframe" gezeigt. Der Trailer enthält einen neuen Auftritt der bei den The Game Awards und der BAFTA ausgezeichneten Schauspielerin Jennifer English in ihrer Rolle als Alora, die Kaiserin von Eldveil.

Stark von Themen wie Natur und Wiederherstellung beeinflusst, verspricht "Soulframe" eine persönliche Entdeckungsreise durch eine handgefertigte Welt. Gemeinsam mit Freunden online erbt ihr die Tugenden Mut, Geist und Anmut eurer Ahnen, um das zerstörte Land Alca und seine korrumpierten Omen-Bestien-Beschützer wiederherzustellen. Nutzt mächtige Fähigkeiten, antike Waffen, Magie und Tarnung, um eine persönliche Geschichte über euer Geburtsrecht und den drohenden Konflikt zwischen Natur und Industrie aufzudecken.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team, um diese Welt voller Charaktere mit viel Herz zum Leben zu erwecken, ist ein wahr gewordener Traum. Wir sind so dankbar für die Gelegenheit, mit so coolen Menschen zusammenzuarbeiten, um diesen neuen Trailer mit dem Publikum auf der ganzen Welt teilen zu können, das vielleicht ein wenig neugierig auf Soulframe ist oder heute vielleicht sogar zum ersten Mal davon erfährt. An euch alle, die bereits dabei seid oder potenziell neu dazukommen: Wir freuen uns darauf, mit euch zu spielen und dieses Abenteuer gemeinsam zu erschaffen. Die Community ist ein Eckpfeiler unseres Entwicklungszyklus, und wir sind gespannt darauf, euer Feedback umzusetzen."

Geoff Crookes, Creative Director