Soulframe: Neuer Trailer

Entwickler Digital Extremes hat einen neuen Trailer zu "Soulframe" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der sogenannte Coming in 2025 Trailer zu "Soulframe" bietet uns demnach einige neue Einblicke in das Spiel, So werden uns unter anderem einige atmosphärische Impressionen vom Hauptcharakter und der Spielwelt geboten.

Bei "Soulframe" handelt es sich um das nächste Spiel von "Warframe"-Entwickler Digital Extremes. Genau wie beim grossen Bruder bekommen wir hier ein MMO im Free-To-Play-Format. Doch statt eines schnellen Sci-Fi-Shooters bietet man diesmal ein Fantasy-Setting mit Fokus auf packende Nahkämpfe.

"Soulframe" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.