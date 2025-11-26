Soulframe: Atmosphärischer Gameplay-Trailer

Entwickler Digital Extremes hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Soulframe" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast zwei Minuten lang atmosphärische Einblicke in "Soulframe" geboten. In diesem Rahmen bekommen wir etwa die Spielwelt und einzelne Charaktere genauer vorgestellt. Einige Duelle mit imposanten Gegnern sind ebenfalls zu sehen.

Das letzte Lebenszeichen von "Soulframe" hatte es im vergangenen Dezember gegeben. Damals hatte uns ein Trailer ebenfalls Einblicke in das Speil geboten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Soulframe" soll noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch und PC erscheinen.