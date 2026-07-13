Soulframe: Packender Trailer

Auf der TennoCon 2026 hat Digital Extremes einen neuen Trailer zu "Soulframe" gezeigt. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier bietet man uns nämlich mehr als eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in "Soulframe". Dabei gibt es etwa zu sehen, was wir in der Spielwelt so alles anstellen können und welchen Arten von Gegnern wir dort über den Weg laufen. Ein phasenweise fast schon melancholischer Soundtrack untermalt das Material.

Das jüngste Lebenszeichen von "Soulframe" hatte es erst beim Summer Game Fest im Juni gegeben, als man einen neuen Gameplay-Trailer präsentierte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Soulframe" soll bald für den PC erscheinen, der Preludes Early Access ist sogar schon jetzt verfügbar.