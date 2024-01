Soulmask: Demo mit 40 Stunden Umfang angekündigt

Bereitet euch auf eine fesselnde Reise in die primitive und geheimnisvolle Welt von "Soulmask" vor. Qooland Games präsentieren ein Sandbox-Spiel, das ein authentisches Überlebenserlebnis bietet soll. Zum Steam Next Fest gibt's eine Demo mit 40 Stunden Umfang.

Entdeckt die Geheimnisse einer geheimnisvollen Zivilisation: In "Soulmask" schlüpft ihr in die Rolle des Letzten, der mit einer mystischen Maske gesegnet ist und die Aufgabe hat, in einem Land zu überleben, das reich an rätselhaften Glaubensvorstellungen und alten Zivilisationen ist. Ihr beginnt mit nichts und begebt euch auf eine Reise, um zu erforschen, zu bauen, Stammesangehörige zu rekrutieren und schliesslich die verschleierten Wahrheiten der vergangenen Zivilisationen der Welt zu enträtseln.