Soulmask im Launch-Trailer & DLC Shifting Sands

Heute erscheint die Version 1.0 von "Soulmask" offiziell für den PC. Nach einer fast zweijährigen Early-Access-Phase veröffentlicht der Publisher Qooland Games nun die Vollversion. Die Entwicklung wurde durch zahlreiche Updates begleitet, die auf Rückmeldungen aus der Community basieren.
Zeitgleich mit Version 1.0 erscheint der DLC "Shifting Sands". Dieser erweitert die Welt um ein Gebiet, das vom alten Ägypten inspiriert ist und die bisherige Kartengrösse verdoppelt.
Darin bereist ihr Wüsten, den Nil und Pyramiden. Eine zentrale Neuerung sind die Pyramiden-Luftschiffe. Diese dienen euch als mobile Stammesbasen am Himmel, die ihr mit Wohnraum und Verteidigungsanlagen ausbauen könnt. In diesem Zusammenhang werden auch Luftschiffkämpfe in PvE- und PvP-Formaten eingeführt.
Neuerungen in der Vollversion
Die Kerninhalte wie Erkundung, Kämpfe und der Aufbau von Stämmen bleiben erhalten, werden aber durch neue Funktionen ergänzt:
- Einstiegshilfe: Ein eigenständiger Tutorial-Modus sowie eine Enzyklopädie unterstützen euch dabei, die Spielsysteme und Materialien besser zu verstehen.
- Stammesverwaltung: Ihr erhaltet detailliertere Werkzeuge zur NPC-Verwaltung und Automatisierung. Ihr entscheidet selbst, wie intensiv ihr euch um einzelne Mitglieder kümmert oder ob ihr Abläufe automatisieren lasst.
- Spielmodi: Ein neuer Stammesmodus legt den Fokus auf Ressourcen und Aufgaben. Im Kriegermodus steht dagegen der Kampf im Vordergrund, während Überlebensaspekte reduziert und die Anzahl der Gegner erhöht werden.
- Komfort: Verschiedene Quality-of-Life-Updates sollen die Bedienung verbessern.