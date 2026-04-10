Soulmask im Launch-Trailer & DLC Shifting Sands

Heute erscheint die Version 1.0 von "Soulmask" offiziell für den PC. Nach einer fast zweijährigen Early-Access-Phase veröffentlicht der Publisher Qooland Games nun die Vollversion. Die Entwicklung wurde durch zahlreiche Updates begleitet, die auf Rückmeldungen aus der Community basieren.

Zeitgleich mit Version 1.0 erscheint der DLC "Shifting Sands". Dieser erweitert die Welt um ein Gebiet, das vom alten Ägypten inspiriert ist und die bisherige Kartengrösse verdoppelt.

Darin bereist ihr Wüsten, den Nil und Pyramiden. Eine zentrale Neuerung sind die Pyramiden-Luftschiffe. Diese dienen euch als mobile Stammesbasen am Himmel, die ihr mit Wohnraum und Verteidigungsanlagen ausbauen könnt. In diesem Zusammenhang werden auch Luftschiffkämpfe in PvE- und PvP-Formaten eingeführt.

Neuerungen in der Vollversion

Die Kerninhalte wie Erkundung, Kämpfe und der Aufbau von Stämmen bleiben erhalten, werden aber durch neue Funktionen ergänzt: