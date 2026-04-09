SoulQuest erscheint im Mai

SoulBlade Studio gab bekannt, dass das Side-Scrolling Hack-and-Slash "SoulQuest" am 1. Mai 2026 für den PC erscheint. Als Alys, eine frisch verwitwete keltische Kriegerin, die das Urteil der Götter nicht akzeptiert, erlebt ihr eine Geschichte von Verlust und Rache kombiniert mit schnellem Gameplay. Ihr bahnt euch euren Weg durch Horden von Feinden und nutzt ein freies, kombobasiertes Kampfsystem, das intuitiv und visuell ansprechend ist.

Morrigan, die Göttin des Todes, hat Alys' Ehemann geholt – doch anstatt deren Entscheidung demütig zu akzeptieren, greift sie voller Trotz zum Schwert. Begleitet vom Druiden Abanus begeben sich die beiden auf eine Reise, um das keltische Pantheon zu konfrontieren, dem Schicksal zu trotzen und den Tod selbst herauszufordern, damit sie die Seele ihres Mannes vor dem Vergessen rettet.

"SoulQuest" greift auf das Erbe der keltischen Folklore und der Artus-Mythen zurück und kombiniert diese mit einer Retro-Ästhetik und einem mittelalterlich inspirierten Soundtrack in Gebieten der Britischen Inseln. Dank präziser Animationen und einer direkten Steuerung fügt ihr der Landschaft eure eigene Note hinzu, während ihr euch mit einer Abfolge von Bewegungen durch die Feinde schneidet.

Dies wird durch das freie Kampfsystem ermöglicht, das den Kern des Spiels bildet. Es erlaubt euch, leichte und schwere Angriffe zu Dutzenden von Kombos zu kombinieren, die flüssig von einer Animation in die nächste übergehen. Über den Nahkampf hinaus gibt es magische Fähigkeiten und Ultimates, sodass ihr euren eigenen Spielstil definiert und die Mächte des Schicksals besiegt.

"SoulQuest" wird am 1. Mai 2026 für den PC veröffentlicht.