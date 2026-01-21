Soulslinger: Envoy of Death kommt auch für Konsole

Publisher Headup Games und Entwickler Elder Games kündigen Konsolenumsetzungen von "Soulslinger: Envoy of Death" an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es bereits und dieser ist erfreulicherweise auch gar nicht weit entfernt.

Demnach ist "Soulslinger: Envoy of Death" ab 19. Februar auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Über technische oder inhaltliche Unterschiede mi Vergleich zur PC-Fassung wird gleichzeitig nichts gesagt.

"Soulslinger: Envoy of Death" spielt in Haven, einer düsteren Western-Fantasy-Welt, in der wir als tödlicher Revolverheld gegen ein kriminelles Jenseits-Kartell antreten. Der Roguelike-Ego-Shooter kombiniert schnelle, handlungsorientierte Kämpfe mit taktischem Vorgehen, während die prozedural generierten Räume ständig frische Herausforderungen bieten. Wir können unseren Charakter dabei individuell anpassen, Fähigkeiten verbessern und mächtige Waffen herstellen, um bei jedem Durchgang stärker zu werden.

Die Welt ist bevölkert von geheimnisvollen NSCs, deren Loyalitäten und Absichten unser Abenteuer beeinflussen. Entscheidungen wirken sich gleichzeitig direkt auf den Verlauf der Geschichte aus, während Wellen von Gegnern und anspruchsvolle Elitegegner ständige Präzision und strategisches Denken verlangen. Verbündete unterstützen uns in entscheidenden Momenten und Feinde testen unsere Reaktionen.

"Soulslinger: Envoy of Death" ist bereits seit 17. April 2025 für den PC erhältlich.