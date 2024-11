Entwickler Compulsion Games hat eine Dokumentation zu "South of Midnight" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagte Dokumentation zu "South of Midnight" hat nämlich einen Umfang von mehr als einer halben Stunde und bietet intime Einblicke in die Entstehung des Action-Adventures. Neben Konzeptzeichnungen und erklärenden Kommentaren der Macher gibt es dabei selbstverständlich auch Gameplay zu sehen.

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.

"South of Midnight" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Xbox Series X und den PC.